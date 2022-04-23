В Татарстане план по строительству жилья выполнен уже на 40,5%

С начала года в Татарстане построено 40,5% жилья от запланированного объема, или 1 млн 116 тыс. кв. метров. Об этом на субботнем совещании в Доме Правительства РТ рассказал глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин.

Совещание со всеми районами в режиме ВКС провел Президент республики Рустам Минниханов.

По словам министра, наиболее высокие показатели сейчас показывает соципотечное строительство, где сдано 100 тыс. кв. метров жилья из 150 тыс. Это оставляет 66% от запланированного на 2022 год.

Из 12 454 индивидуальных домов к настоящему моменту построено 5 554, в коммерческом секторе показатель достигает 29%.

Также министр строительства и ЖКХ РТ рассказал о ходе реализации национальных проектов. Так, в 2022 году по ним планируется возвести или отремонтировать 105 объектов, при этом треть из них — 37 — приходятся на нацпроект «Жилье и городская среда». Три проекта подпадают под «Жилье», а 33 — под благоустройство общественных пространств и исторических поселений (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». Таким образом, с учетом республиканских программ в 2022 году пройдет обновление 65 территорий.

Айзатуллин напомнил, что сейчас жители республики могут выбрать общественные территории для благоустройства в следующем году. Пройти голосование-опрос можно на портале госуслуг РТ. Как ранее сообщал «Татар-информ», в нем уже приняли участие около 70 тыс. татарстанцев.

Глава татарстанского Минстроя подчеркнул важность недопущения нарушений требований безопасности труда при строительстве. Для этого в республике проводятся проверки возводящихся объектов — к настоящему моменту уже проведено 417 таких мероприятий. По их результатам вынесено шесть постановлений на сумму 330 тыс. рублей.

Еще 311 проверок проведены саморегулируемыми организациями.

В заключение он предложил организовать на стройках мероприятия, посвященные Всемирному дню охраны труда, который отмечается 28 апреля.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента страны Владимира Путина.