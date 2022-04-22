Около 70 тыс. жителей РТ уже проголосовали за парки и дворы для благоустройства в 2023-м

Около 70 тыс. жителей Татарстана уже проголосовали за парки и дворы, которые благоустроят в приоритетном порядке в 2023 году. Выбрать своего претендента можно до 30 мая, сообщает пресс-служба фонда «Институт развития городов РТ».

В опрос включены объекты со всех районов Татарстана — 204 парка, сквера, бульвара, набережных и улицы. Однако при голосовании пользователь может выбрать лишь одну территорию в конкретном районе или городе.

При этом обновление общественных пространств идет параллельно с ремонтом дворовых территорий. Они обновляются по республиканской программе «Наш двор». Комплексный подход помогает обеспечить удобство, безопасность объектов и сформировать единую городскую сеть, объяснили в фонде.

Отдать голос за парки и дворы могут татарстанцы в возрасте от 14 лет. Пройти опрос можно по ссылке. Он проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента страны Владимира Путина.