В Татарстане план по строительству соципотечного жилья выполнен почти на 80%

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С начала текущего, 2025 года в Татарстане за счет инвестиций Госжилфонда при Раисе РТ построено и введено в эксплуатацию 16 соципотечных домов общей площадью 125,3 тыс. кв. метров. Это составляет 77,5% от общего объема годового плана по строительству соципотечного жилья, сообщает пресс-служба ГЖФ.

С начала года в Татарстане в рамках программы соципотеки квартиры получили в общей сложности 2578 семей. Всего инвестиционный план Госжилфонда на этот год предполагает строительство в городах и районах республики 35 домов на 3274 квартиры общей площадью 161,7 тыс. кв. метров.

«Реализация национальных проектов, инициированных руководством страны, а также государственных программ и республиканских проектов позволяет нам ежегодно вводить 3,5 млн кв. метров жилья», – отмечал ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Семь построенных Госжилфондом соципотечных домов находятся в Казани, пять – в Набережные Челнах, два – в Бугульме и так далее. Все квартиры переданы новоселам полностью готовыми к проживанию: в них проведен ремонт, установлены сантехника, датчики, счетчики и электрические или газовые плиты.

Повышение обеспеченности жильем является одной из главных задач национального проекта «Инфраструктура для жизни». На начало сентября Татарстан выполнил 87% годового плана по вводу жилья.