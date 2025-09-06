Татарстан выполнил 87% годового плана по вводу жилья

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Строительная отрасль Татарстана вышла на этап завершения ключевых программ по возведению и модернизации инженерной и социальной инфраструктуры. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Дамир Шайдуллин на совещании в Доме Правительства РТ, которое провел Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Его слова приводит пресс-служба Раиса РТ.

Обязательства полностью выполнены по шести программам, а реализация большинства остальных находится на завершающем этапе.

На сегодняшний день в республике введено 2 млн 848 тыс. кв. м жилья, что соответствует 87% годового плана. План по коммерческому многоэтажному строительству реализован на 36% – сданы 75 домов общей площадью 607 тыс. кв. м. По программе социальной ипотеки годовой показатель выполнен на 78%: из 35 домов готовы 16 (125 тыс. кв. м). Индивидуальное жилищное строительство составило 2 млн 115 тыс. кв. м.

По категории детей-сирот заключены четыре госконтракта на строительство 450 жилых помещений. Из 69 получателей субсидий в категории «Молодые семьи» 57 уже воспользовались средствами, 12 семей находятся в поиске подходящего жилья. В категории многодетных семей (с пятью и более детьми) 10 получателей из 27 реализовали сертификаты, для остальных 17 жилье подбирает Госжилфонд РТ.

По республиканской программе «Обустройство земельных участков для многодетных семей» ведется строительство дорог и сетей водоснабжения. Выполнение по дорогам составляет 58%, по водоснабжению – 28%. Недавно сдан объект в Высокогорском районе.

В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» реализуются три объекта с текущим уровнем выполнения 98%, один из них сдан в Черемшанском районе.

В этом году в республике строятся 13 образовательных объектов: восемь школ (82% готовности) и пять детсадов (61%). Из 53 объектов здравоохранения 47 – это ФАПы. Программа их строительства завершена, два новых объекта введены в Высокогорском и Сармановском районах.

В целом выполнение по медучреждениям составляет 93%. Также завершено строительство центра врача общей практики и педиатрии в Альметьевске.

Программы, реализуемые совместно с Минмолодежи, включают 11 объектов: три молодежных центра (83% готовности) и восемь оздоровительных лагерей (56%). В Тетюшском районе сдан один объект. Из 23 спортивных сооружений остается завершить крупнейший объект – Центр развития футбола (готовность – 47%).

В сфере культуры реализуются четыре объекта: три многофункциональных центра и реконструкция Дома культуры в сельской местности. Выполнение – 48%. Крупнейший экологический проект республики – рекультивация иловых полей в Казани – готов на 93% и реализуется в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

В республике завершаются программы строительства исполкомов и пожарных депо. За последние две недели сданы объекты в Нурлатском, Мензелинском и Актанышском районах. Единственный объект программы комплексного обслуживания населения остается в Дрожжановском районе (выполнение – 96%).

Работы по благоустройству общественных пространств ведутся на 61 территории. В этом году завершено 21 пространство в 19 районах, общий уровень выполнения – 95%.

Ведется активная профилактическая работа по снижению производственного травматизма. С начала года проведено 1777 проверок, зафиксировано 4647 нарушений, из которых 4427 уже устранены.

Завершены программы по восстановлению уличного освещения (сдано 138 объектов в 11 районах) и по строительству газовых сетей. По программе обеспечения населения водой выполнено 92%: из 88 объектов завершен 71, включая 17 за последние две недели. Такой же процент – по модернизации очистных сооружений и ремонту канализации, с завершением объектов в Буинске и Болгаре.

В рамках «Комплексного развития сельских территорий» показатель достиг 93%, в Сабинском районе завершено строительство сетей водоснабжения. Всего мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры выполнены на 90%: из 136 объектов 55 в работе, 38 завершены за последние две недели.