В Татарстане план по строительству соципотечного жилья выполнен более чем на 21%

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С начала текущего, 2026 года в Татарстане за счет инвестиций Госжилфонда при Раисе РТ построены и сданы в эксплуатацию семь соципотечных домов на 604 квартиры. Это составляет 21,5% от общего объема годового плана по строительству соципотечного жилья, сообщает пресс-служба ГЖФ.

Всего в республике за текущий год планируется возвести в рамках программы социальной ипотеки 108 домов общей площадью 150,6 тыс. кв. метров. Квартиры по льготной цене должны получить 3123 татарстанские семьи.

Соципотечные дома возводятся как в крупных городах, так и в районных центрах Татарстана. Квартиры сдаются в чистовой отделке, оборудованы сантехникой, газовыми или электрическими плитами, приборами учета, отметили в пресс-службе фонда.

В Казани по программе соципотеки завершено строительство пяти домов на 774 квартиры. Четыре из них находятся в жилом комплексе «80 лет Победы» жилого района «Салават Купере», а один – расположен в микрорайоне М-14. В столице РТ строятся еще пять домов на 1528 квартир: три дома в М-14 и два – в ЖК «80 лет Победы».

В Набережных Челнах, в 78-м микрорайоне, возводятся три соципотечных дома на 161 квартиру каждый. В Нижнекамске по программе соципотеки строятся два дома на 170 квартир каждый в 29-м микрорайоне, в Менделеевске возводится дом на 60 квартир по улице Габдуллы Тукая.

В Лаишеве, в микрорайоне «Сайдашева-Юбилейная», по программе соципотеки строятся три 96-квартирных дома, в Агрызе возводится 23-квартирный дом (по адресу: ул. Карла Маркса, 21), а в селе Сарманово – 24-квартирный дом (ул. Новая, 77).

Республиканская программа социальной ипотеки, реализуемая Госжилфондом с 2005 года, не имеет аналогов в России, а поддержка семей с детьми является одной из целей нацпроекта «Семья», добавили в пресс-службе.