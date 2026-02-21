План по вводу жилья в Татарстане на 2026 год выполнен на 24%

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

План по вводу жилья в Татарстане на 2026 год по состоянию на 21 февраля выполнен на 24%: введено более 749 тыс. кв. м. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на совещании в Доме Правительства республики, передает пресс-служба Раиса РТ.

Совещание в режиме видео-конференц-связи со всеми муниципальными районами провел Раис Татарстана Рустам Минниханов. В мероприятии принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Айзатуллин также рассказал о контрольно-надзорной работе по соблюдению требований охраны труда в строительстве. Саморегулируемые организации выезжали на объекты 360 раз, к дисциплинарной ответственности привлечено 190 организаций. Инспекция Госстройнадзора вынесла 101 постановление об административной ответственности, всего с начала года ведомство организовало 146 проверок. Главным инвестиционно-строительным управлением с начала года проведено 246 контрольно-надзорных мероприятий.

Министр напомнил, что зафиксирован тяжелый несчастный случай на Камском заводе металлоконструкций «ТЭМПО» в Набережных Челнах – по причине нарушения правил эксплуатации оборудования.

По линии коммерческого строительства сдано 26% от запланированного объема: введено 38 многоквартирных домов суммарной площадью порядка 272 тыс. кв. м. По программе социальной ипотеки годовой план выполнен на 22%: из 108 домов, предусмотренных планом, завершено строительство 7 объектов площадью более 32 тыс. кв. м. По линии индивидуального жилищного строительства сдано 445 тыс. кв. м, или 23% от плана.

В 2026 году по программам обеспечения жильем отдельных категорий граждан жилье получат 641 человек из числа детей-сирот, 21 многодетная семья, имеющая пять и более детей, и 61 молодая семья. В категории вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев в текущем году предусмотрено три получателя. Для обеспечения жильем детей-сирот запланировано приобретение 641 жилого помещения в 51 многоквартирном доме.

По словам Айзатуллина, на поддержку жилищного строительства в этом году направлена республиканская программа «Обустройство земельных участков для многодетных семей», в рамках которой планируется строительство сетей водоснабжения и дорог; ведется работа по определению перечня объектов.

В сфере образования в 2026 году запланирована реализация 10 объектов, в том числе 7 общеобразовательных учреждений: две новые школы и два дополнительных корпуса, а также три переходящие школы, по которым контрактация завершена. Также предусмотрено строительство одного нового детского сада в Елабуге и продолжение строительства двух переходящих детских садов; строительно-монтажные работы по детским садам достигли 50%.

В отрасли здравоохранения продолжается строительство приемно-диагностического отделения стационара в Казани, выполнение составляет 16%. По линии спорта в 2026 году запланирована реализация 14 объектов: на текущей неделе начато строительство двух универсальных спортивных площадок в Тюлячинском и Алексеевском районах. По переходящему объекту – Центру развития футбола – выполнение к текущей дате составляет 58%, по строительству трех ледовых арен – 2%.

В отрасли культуры запланирована реализация 7 объектов: строительство трех многофункциональных центров в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», а также четырех детских школ искусств в рамках нацпроекта «Семья». По программе «Комплексное развитие сельских территорий» работы начаты на одном объекте в Мензелинском районе, выполнение по программе составляет 2%.

Отдельно отмечено, что продолжается реализация экологического проекта по рекультивации иловых полей Казани: выполнение на сегодня составляет 93%.

По отрасли молодежной политики в 2026 году запланирована реализация 7 объектов в рамках двух республиканских программ. По строительству детских оздоровительных лагерей выполнение составляет 13%, в работе – пять объектов.

Кроме того, в рамках других республиканских программ в текущем году запланирована реализация 27 объектов. Строительство исполнительных комитетов ведется на 15 объектах, выполнение составляет 15%. Работы по строительству пунктов комплексного обслуживания населения выполнены на 13% от плана, работы ведутся на четырех объектах.

Также в 2026 году планируется благоустройство 51 общественного пространства – в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и республиканской программы.