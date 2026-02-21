news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 21 февраля 2026 10:46

План по вводу жилья в Татарстане на 2026 год выполнен на 24%

Читайте нас в
Телеграм
План по вводу жилья в Татарстане на 2026 год выполнен на 24%
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

План по вводу жилья в Татарстане на 2026 год по состоянию на 21 февраля выполнен на 24%: введено более 749 тыс. кв. м. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на совещании в Доме Правительства республики, передает пресс-служба Раиса РТ.

Совещание в режиме видео-конференц-связи со всеми муниципальными районами провел Раис Татарстана Рустам Минниханов. В мероприятии принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Айзатуллин также рассказал о контрольно-надзорной работе по соблюдению требований охраны труда в строительстве. Саморегулируемые организации выезжали на объекты 360 раз, к дисциплинарной ответственности привлечено 190 организаций. Инспекция Госстройнадзора вынесла 101 постановление об административной ответственности, всего с начала года ведомство организовало 146 проверок. Главным инвестиционно-строительным управлением с начала года проведено 246 контрольно-надзорных мероприятий.

Министр напомнил, что зафиксирован тяжелый несчастный случай на Камском заводе металлоконструкций «ТЭМПО» в Набережных Челнах – по причине нарушения правил эксплуатации оборудования.

По линии коммерческого строительства сдано 26% от запланированного объема: введено 38 многоквартирных домов суммарной площадью порядка 272 тыс. кв. м. По программе социальной ипотеки годовой план выполнен на 22%: из 108 домов, предусмотренных планом, завершено строительство 7 объектов площадью более 32 тыс. кв. м. По линии индивидуального жилищного строительства сдано 445 тыс. кв. м, или 23% от плана.

В 2026 году по программам обеспечения жильем отдельных категорий граждан жилье получат 641 человек из числа детей-сирот, 21 многодетная семья, имеющая пять и более детей, и 61 молодая семья. В категории вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев в текущем году предусмотрено три получателя. Для обеспечения жильем детей-сирот запланировано приобретение 641 жилого помещения в 51 многоквартирном доме.

По словам Айзатуллина, на поддержку жилищного строительства в этом году направлена республиканская программа «Обустройство земельных участков для многодетных семей», в рамках которой планируется строительство сетей водоснабжения и дорог; ведется работа по определению перечня объектов.

В сфере образования в 2026 году запланирована реализация 10 объектов, в том числе 7 общеобразовательных учреждений: две новые школы и два дополнительных корпуса, а также три переходящие школы, по которым контрактация завершена. Также предусмотрено строительство одного нового детского сада в Елабуге и продолжение строительства двух переходящих детских садов; строительно-монтажные работы по детским садам достигли 50%.

В отрасли здравоохранения продолжается строительство приемно-диагностического отделения стационара в Казани, выполнение составляет 16%. По линии спорта в 2026 году запланирована реализация 14 объектов: на текущей неделе начато строительство двух универсальных спортивных площадок в Тюлячинском и Алексеевском районах. По переходящему объекту – Центру развития футбола – выполнение к текущей дате составляет 58%, по строительству трех ледовых арен – 2%.

В отрасли культуры запланирована реализация 7 объектов: строительство трех многофункциональных центров в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», а также четырех детских школ искусств в рамках нацпроекта «Семья». По программе «Комплексное развитие сельских территорий» работы начаты на одном объекте в Мензелинском районе, выполнение по программе составляет 2%.

Отдельно отмечено, что продолжается реализация экологического проекта по рекультивации иловых полей Казани: выполнение на сегодня составляет 93%.

По отрасли молодежной политики в 2026 году запланирована реализация 7 объектов в рамках двух республиканских программ. По строительству детских оздоровительных лагерей выполнение составляет 13%, в работе – пять объектов.

Кроме того, в рамках других республиканских программ в текущем году запланирована реализация 27 объектов. Строительство исполнительных комитетов ведется на 15 объектах, выполнение составляет 15%. Работы по строительству пунктов комплексного обслуживания населения выполнены на 13% от плана, работы ведутся на четырех объектах.

Также в 2026 году планируется благоустройство 51 общественного пространства – в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и республиканской программы.

#Строительство #ввод жилья в татарстане #Марат Айзатуллин #нацпроекты #национальные проекты
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Финалисты «Батырлар. Герои Татарстана» представили проекты Минниханову

Финалисты «Батырлар. Герои Татарстана» представили проекты Минниханову

20 февраля 2026
Участники «Батырлар. Герои Татарстана» представили систему укрытий для защиты Казани

Участники «Батырлар. Герои Татарстана» представили систему укрытий для защиты Казани

20 февраля 2026