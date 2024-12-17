В Татарстане перезапустят работу центров занятости

С 2025 года Татарстан присоединится к программе комплексной модернизации центров занятости. Всего с нового года в ней начнут участвовать 17 регионов, сообщает ТАСС со ссылкой на Минтруд РФ.

Как отметил на совещании профильных региональных органов министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков, итогом реализации третьего этапа программы станет перезапуск работы 495 центров занятости. Помимо Татарстана, в проекте примут участие Карачаево-Черкесия, Краснодарский, Приморский и Ставропольский края, Астраханская, Магаданская, Волгоградская, Томская и Омская области.

Участие в первой очереди проекта также принимали 17 регионов. В 2024 году проект реализован еще в 12 субъектов. По плану работы по программе завершатся в 2028 году в шесть этапов.