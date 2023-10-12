В Татарстане перевыполнили годовой план по строительству частных домов

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За девять месяцев 2023 года в Татарстане ввели 1,6 млн «квадратов» объектов ИЖС и тем самым перевыполнили годовой план. Всего же в этом году должны были построить 10,4 тыс. малоэтажных жилых строений общей площадью 1,5 млн кв. метров, сообщили «Татар-информу» в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

«Ежегодно Татарстан вводит объем жилья больше установленных плановых показателей. Традиционно более 50% приходится на индивидуальное жилищное строительство», – прокомментировали в ведомстве.

По данным министерства, для строительства частных домов чаще всего выбирается Казанская агломерация, где в основном реализуются проекты «организованных коттеджных поселков малоэтажного формата».

Также в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ РТ отметили, что в республике за январь-сентябрь ввели более 2,8 млн кв. метров жилья – 93% от плана.

О том, как вырос спрос на загородную недвижимость в Татарстане, почему татарстанцы интересуются покупкой частных домов чаще, чем квартир – в материале «Татар-информа» «Однушка» за 8 млн или дом в пригороде»: в Татарстане коттеджи стали доступнее новостроек».