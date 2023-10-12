«Однушка» за 8 млн или дом в пригороде»: в Татарстане коттеджи стали доступнее новостроек

В январе – сентябре в республике ввели более 2,8 млн кв. метров жилья. Из них 1,6 млн «квадратов» – это частные дома

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Более 50% сданных домов в Татарстане – частное жилье

Спрос на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в Татарстане очень высокий. В январе – сентябре в республике ввели более 2,8 млн кв. метров жилья. Из них 1,6 млн «квадратов» – это частные дома, сообщили «Татар-информу» в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

То есть на ИЖС приходится больше половины строящегося жилья в республике – 56%.

За предыдущие два года – в 2021-2022 годах в Татарстане было введено 31,6 тыс. частных домов общей площадью 4,3 млн кв. метров. По плану в этом году должны были построить 10,4 тыс. малоэтажных жилых строений на 1,5 млн квадратных метров. Но он уже оказался перевыполнен за 9 месяцев.

«Ежегодно Татарстан вводит объем жилья больше установленных плановых показателей. Традиционно более 50% приходится на индивидуальное жилищное строительство», – прокомментировали в ведомстве.

Для строительства зачастую выбирается Казанская агломерация, где в основном реализуются проекты «организованных коттеджных поселков малоэтажного формата».

В татарстанском отделении крупного федерального банка отметили растущий спрос на ипотечные продукты для ИЖС Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кредит на покупку дома запрашивают от 5 млн рублей

Повышение спроса на индивидуальное жилищное строительство в Татарстане отмечают также и в банковском секторе. В крупнейшем банке Татарстана «Татар-информу» рассказали, что объем ипотеки, выданной на ИЖС, за 9 месяцев, составил 4,5 млрд рублей – почти четверть от всего портфеля жилищных кредитов. В среднем же для приобретения загородного жилья клиенты запрашивают кредиты на сумму 4,5-5 млн рублей.

«Спрос на ипотечные программы ИЖС продолжает расти из года в год. При этом если ранее в банке наблюдалась сезонность востребованности ипотеки на ИЖС, то в настоящее время она не влияет на спрос», – прокомментировали в пресс-службе кредитной организации.

В татарстанском отделении крупного федерального банка также отметили растущий спрос на ипотечные продукты для ИЖС. С января по октябрь там провели свыше 200 сделок и выдали более 1,7 млрд рублей ипотечных кредитов. Средний чек – 6,5 млн рублей на заемщика.

«Повышенный спрос на индивидуальное строительство вызван сочетанием нескольких факторов: переводом сотрудников целого ряда компаний на постоянный режим удаленной работы, распространением на сегмент ИЖС льготной ипотеки, а также повышением активности банков и застройщиков в этом сегменте», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе банка.

По данным сервиса «Домклик», Татарстан занимает пятое место в рейтинге по спросу на частные дома. Республику опережают только Московская и Ленинградская области, Чеченская Республика и Башкортостан. Топ регионов, лидирующих в покупке загородного жилья, там определили, основываясь на статистике ипотечных сделок за май – сентябрь. Татарстанцы за этот период заключили более 2,2 тыс. договоров на покупку ИЖС через сервис, из них 84% приходится на покупку дома, 10,5% – участка, 5,1% – садового дома с участком.

Аналитики «Домклик» также определили медианную стоимость загородного жилья в регионах. Так, в Татарстане стоимость стандартного строящегося жилого дома площадью 150 квадратных метров составляет 8 млн рублей, стоимость стандартного участка площадью 8 соток – 1,5 млн рублей, а садовый дом площадью 70 квадратных метров с участком можно купить за 2,7 млн рублей.

Цены на квартиры настолько выросли, что они просто не по карману рядовому покупателю. Более того, цены на дома считаются более справедливыми, у них не было такого огромного роста Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Цены на квартиры просто не по карману рядовому покупателю»

Интерес к индивидуальному жилищному строительству растет на протяжении достаточно длительного времени, отметил вице-президент Гильдии риелторов РТ, директор компании «Премьер-недвижимость» Руслан Садреев. По его словам, тренд наметился около пяти лет назад.

«Что касается конкуренции между ИЖС и многоквартирными домами, то она условная. Большинство объектов индивидуального жилищного строительства находится в пригороде, поэтому далеко не всем подходит такой формат жилья. На квартиры есть свои покупатели, на ИЖС – свои. Более того, те, кто имеет соответствующие финансовые возможности, рассматривают приобретение и дома, и квартиры одновременно», – подчеркнул собеседник агентства.

Руководитель компании «Счастливый дом», член Гильдии риелторов РТ Анастасия Гизатова считает, что повышение спроса на ИЖС вызвано в том числе тем, что появились хорошие банковские продукты и совместные проекты банков и застройщиков, которые значительно облегчают приобретение загородной недвижимости.

«Вторым моментом можно считать то, что цены на квартиры настолько выросли, что они просто не по карману рядовому покупателю. Более того, цены на дома считаются более справедливыми, у них не было такого огромного роста. Если мы с вами сравним стоимость трехкомнатной квартиры в новостройке и дома, то мы увидим, что стоимость квадратного метра в доме гораздо ниже», – отметила Гизатова, добавив, что «однушка» в сданном доме известного казанского застройщика стоит порядка 7-8 млн рублей. За эту же стоимость можно купить полноценный дом от 6 до 8 соток в пригороде.

За год цены на индивидуальное жилищное строительство выросли практически наполовину Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Цены на загородную недвижимость продолжат расти

За год цены на индивидуальное жилищное строительство выросли практически наполовину, сообщил «Татар-информу» вице-президент Гильдии риелторов РТ, управляющий партнер агентства «БЕСТ-недвижимость Казань» Андрей Савельев.

«Да, если округлить, то цены на ИЖС повысились примерно на 50%. Обусловлено это большим спросом и отставанием цен на загородную недвижимость от “первички-вторички”», – рассказал эксперт.

По его мнению, до конца года ценник еще будет расти – примерно на 15%.

Савельев также добавил, что на сегодняшний день квартиры на вторичном рынке стоят от 120 до 150 тыс. за квадратный метр, «первичка» дороже – здесь уже ценник от 170 тыс. и выше. Загородная недвижимость колеблется от 50 до 100 тыс. за квадратный метр.

Руслан Садреев же отметил, что рост цен на загородную недвижимость наблюдается, начиная с пандемии коронавируса. За эти три года вся недвижимость выросла в цене в два, а то и в три раза. Вместе с тем он считает, что каждый объект индивидуален. Дома одинаковой постройки и с идентичной внутренней отделкой в разных локациях будут стоить по-разному, цена может отличаться в разы.

«Также стоит добавить, что некоторое время назад властями было принято решение о том, что в казанской агломерации строительство индивидуальных жилых домов возможно только на участках от 10 соток, это тоже сыграло свою роль в формировании цены», – прокомментировал Садреев.

Если говорить о земельных участках по 5-6 соток, которые размежевали еще до введения таких правил, то средняя стоимость домов на них с предчистовой отделкой составляет порядка 8,5-12 млн рублей в зависимости от местонахождения.

Член Гильдии риелторов Анастасия Гизатова не спешит делать такие выводы о ценах на ИЖС. Она также подчеркнула, что все дома разные и в этом ключе говорить о пятидесятипроцентном росте было бы неправильно.

«Дома, построенные из отечественных материалов, а также те, которые строились до поднятия цен, они в стоимости не подросли. Еще у нас есть очень много объектов старой застройки, которые, скажем так, доводились до ума, поэтому на них цены прошлогодние и позапрошлогодние», – заключила собеседница агентства.

«Некоторое время назад властями было принято решение о том, что в казанской агломерации строительство индивидуальных жилых домов возможно только на участках от 10 соток» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сложности с транспортной доступностью против природных красот

Приобрести свой дом за чертой города мечтают многие, но есть множество факторов, которые заставляют задуматься о целесообразности этой идеи. Например, в некоторых коттеджных поселках и садовых обществах недостаточно развита инфраструктура: нет парков и скверов, развлекательных комплексов, крупных торговых центров. Эксперты считают, что главные сложности связаны с транспортной доступностью.

«Большинство таких объектов находится в пригороде Казани. Утром и вечером транспортные артерии из города и обратно перегружены, образуются серьезные пробки. Соответственно, дорога до работы или дома будет занимать немало времени. Также бывают проблемы и с общественным транспортом, поэтому чтобы без особых проблем добраться до нужного места, лучше всего иметь одну-две машины на семью», – отметил вице-президент Гильдии риелторов РТ Руслан Садреев.

Андрей Савельев также считает минусом то, что в частном жилье нужно регулярно делать ремонт: «Дом подразумевает, что вы каждый год что-то будете в нем ремонтировать. В квартире ремонт можно делать раз в 5-7 лет, а в доме он нужен постоянно».

В некоторых коттеджных поселках и садовых обществах недостаточно развита инфраструктура: нет парков и скверов, развлекательных комплексов, крупных торговых центров Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В остальном же собеседники агентства видят в собственном жилом доме только плюсы. И даже в проведении коммуникаций на участки они не отмечают каких-то фатальных сложностей: электричество и газ сейчас проводятся без особых проблем. Более того, в России действует программа догазификации, по которой газ доводят до участка бесплатно, а собственник платит только за его подключение. С водой проблем тоже нет – чаще всего используют скважины.

«Индивидуальное жилье удобно, в нем можно воплотить в жизнь свои мечты каждому члену семьи. Мужчина может строить, что-то мастерить в доме или на садовом участке, для женщины в радость сажать цветы, фрукты-овощи. Участки ИЖС находятся в тихих районах, где можно любоваться природой. Плюсов больше, чем минусов», – считает Руслан Садреев.

Анастасия Гизатова добавила к плюсам наличие собственной парковки, участка земли, который тоже растет в цене, и доступность коммунальных услуг, а Андрей Савельев – площадь застройки, которая значительно выигрывает у тех же квартир.