В Татарстане перепад температур составит до 20 градусов

Завтра, 20 августа, в Татарстане сохранится теплая и сухая погода, однако ночью температурный фон ощутимо понизится. Перепады температур составят до 20 градусов или даже более, информирует Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Прогнозируется умеренный северо-восточный ветер, отмечают синоптики.

Температура воздуха по Татарстану в темное время суток составит от +3 до +8 градусов (на западе региона — до +13, в Казани — от +10 до +12). При этом прохладнее всего в ночные часы будет на востоке. В дневные часы воздух прогреется до 23–28 градусов тепла (в столице республики — до +25, +27).

Фото: © Гидрометцентр РТ

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на выходных в Татарстан вернется 30-градусная жара.