В Татарстане сохранится жаркая погода без осадков

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В ближайшие дни в Татарстане погодные условия не изменятся. Среднесуточные температуры будут превышать многолетние значения, осадки в регионе также маловероятны. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Завтра, 19 августа, жара немного спадет. Несмотря на это ночью столбик термометра будет показывать от +5 до +10 градусов (на западе республики до +15), днем — от +22 до +27 градусов.

В субботу ночные температуры составят от +4 до +9 градусов (на западе до +14), а днем воздух прогреется до +29 градусов.

В последний день недели ночью ожидается до +13 градусов (на западе +16), а днем синоптики прогнозируют 30-градусную жару.

Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в начале следующей недели сухая погода сохранится, ночи станут немного теплее (от +9 до +14 градусов, на западе до +17). Днем продолжающийся прогрев воздушной массы повысит температурный фон до 30-градусной отметки и выше — столбик термометра будет показывать до +32 градусов.