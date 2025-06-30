В Татарстане перед уборочной кампанией началась проверка сельхозтехники

В хозяйствах Татарстана началась проверка готовности сельхозтехники к уборке зерновых культур. Состояние техники, в том числе на соответствие требованиям безопасности, оценит до 4 июля специальная комиссия. Она также проверит готовность элеваторов к приему зерна, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Особое внимание в ходе проверки будет уделено готовности зерноуборочных комбайнов. Машины протестируют на герметичность с помощью пробного обмолота и прогона зерна через защитный экран. Проверят также наличие огнетушителей, медицинских аптечек, сигнальных жилетов и знаков аварийной остановки», – отметили в министерстве.

Всего в Татарстане отремонтировано около 88% зерноуборочной техники – более 2,2 тыс. комбайнов из 2,5 тыс. единиц. На восстановление парка зерноуборочной техники было направлено около 2 млрд рублей.

Аграриям предстоит убрать 2,7 млн га посевных площадей. В республике планируют собрать 4,2 млн тонн зерна, 1,8 млн тонн сахарной свеклы и 1 млн тонн картофеля и овощей.