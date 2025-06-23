В Татарстане планируют собрать 4,2 млн тонн зерна и 1,8 млн тонн свеклы

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Согласно прогнозу производства основных сельскохозяйственных культур, в Татарстане в этом году планируется собрать 4,2 млн тонн зерна, 1,8 млн тонн сахарной свеклы и 1 млн тонн картофеля и овощей. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на совещании по проведению уборочных работ в субъектах ПФО в Оренбургской области, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Погодные условия сейчас можно оценить как благоприятные для растений. Сумма эффективных температур несколько выше нормативных значений и составляет в среднем 645 градусов. За апрель – июнь в среднем выпало 143 миллиметра осадков, влагообеспеченность полей достаточная», – сказал Зяббаров.

Он отметил, что посевные площади в Татарстане занимают 2,7 млн гектаров, в том числе 1,3 млн гектаров засеяно зерновыми, 580 тыс. – масличными культурами, 53,8 тыс. – сахарной свеклой и 706 тыс. – кормовыми культурами.

В республике имеется 44 элеватора, в которых единовременно можно хранить 2,6 млн тонн зерна. Кроме этого, в хозяйствах оборудованы складские помещения для хранения около 2,2 млн тонн зерна.

Во время своего доклада Зяббаров также пригласил участников совещания на Международную агропромышленную выставку «Агроволга – 2025». Она пройдет с 9 по 11 июля на площадке МВЦ «Казань Экспо».

Заместитель министра сельского хозяйства России Андрей Разин добавил, что в южных регионах Приволжского федерального округа уборочная кампания стартует уже в ближайшее время.

Он призвал соблюдать сроки уборки сельхозкультур. «Южные регионы ПФО – одни из самых урожайных в стране. Их слаженная работа – залог общего успеха. Уже сейчас нужно нацелиться на четкую координацию ресурсов, своевременное информирование, страхование и логистику. Только при таком подходе можно обеспечить эффективную уборку без потерь», – заявил он.