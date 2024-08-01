В Татарстане пенсионер изготавливает монеты-талисманы для бойцов СВО

В Нурлате бывший сварщик нефтяной отрасли Ильяз Гильманов делает монеты-обереги для участников СВО.

Мужчина уже сделал свыше 30 уникальных дизайнов. Татарстанец надеется, что каждая его монетка защитит военнослужащих и принесет им удачу.

Изготавливает такие изделия Ильяз на мини-прессе. Монеты делаются из алюминиевых и латунных заготовок, из которых также создают сувениры с различными надписями и рисунками.

«Бывших сварщиков не бывает. Я люблю железо, а оно любит меня», - цитирует Ильяза «Татартсан-24».

Еще мужчина демонстрирует изготовленные монеты на различных мероприятиях, как районных, так и республиканских.

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тысяч рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.