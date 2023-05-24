В Татарстане пчеловод выиграл суд у аграриев за гибель пчел после обработки полей

Арский районный суд вынес решение в пользу пчеловода из деревни Шека Нуруллы Закирова. Он судился с сельхозпредприятием «Северный» из-за гибели пчел после обработки полей химикатами в июле прошлого года, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Теперь Нурулла Закиров сможет получить компенсацию понесенного ущерба, — отметили в пресс-службе. — Министерство настоятельно рекомендует строго соблюдать все инструкции и требования при проведении агротехнических работ».

При появлении признаков отравления пчел и выявлении нарушений установленных правил в ведомстве советуют сообщать в районные управления сельского хозяйства и продовольствия.

В Татарстане проводится работа по недопущению гибели пчел от отравления пестицидами. В частности, проведено обучение агрономов и руководителей хозяйств по использованию безопасных технологий возделывания масличных культур.

Кроме того, как сообщал «Татар-информ», аграриям рекомендовано организовать посев медоносов для формирования защитных полос и ограничения лета пчел на обработанные поля.