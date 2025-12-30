news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 30 декабря 2025 06:00

В Татарстане ожидаются слабые метели, туман и до 7 градусов мороза

Читайте нас в
Телеграм
В Татарстане ожидаются слабые метели, туман и до 7 градусов мороза
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня, 30 декабря, в Татарстане ожидается неустойчивая и влажная, но достаточно холодная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Начавшийся ночью местами небольшой снег днем будет идти по всему региону.

Кое-где в дневные часы разыграются слабые метели. Утром в отдельных районах сохранится опустившийся в темное время суток туман.

Юго-восточный ветер силой от 5 до 10 м/с днем местами, но не в Казани, будет усиливаться порывами до 13 м/с. На дорогах образуется гололедица.

После холодной ночи (до 19 градусов мороза) в светлое время суток воздух в Татарстане прогреется до -7, -12 градусов (в столице РТ – до -7, -9 градусов).

читайте также
На Новый год в РТ спокойная зимняя погода придет на смену метелям и сильному ветру
На Новый год в РТ спокойная зимняя погода придет на смену метелям и сильному ветру
#прогноз погоды #прогноз погоды в татарстане #гидрометцентр рт #снег и метель #туман
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Похищал людей и брал взятки»: за что судят экс-главу двух районных судов Татарстана

«Похищал людей и брал взятки»: за что судят экс-главу двух районных судов Татарстана

29 декабря 2025
Путин потребовал решительно пресекать действия противника в Купянске

Путин потребовал решительно пресекать действия противника в Купянске

29 декабря 2025