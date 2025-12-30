В Татарстане ожидаются слабые метели, туман и до 7 градусов мороза

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня, 30 декабря, в Татарстане ожидается неустойчивая и влажная, но достаточно холодная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Начавшийся ночью местами небольшой снег днем будет идти по всему региону.

Кое-где в дневные часы разыграются слабые метели. Утром в отдельных районах сохранится опустившийся в темное время суток туман.

Юго-восточный ветер силой от 5 до 10 м/с днем местами, но не в Казани, будет усиливаться порывами до 13 м/с. На дорогах образуется гололедица.

После холодной ночи (до 19 градусов мороза) в светлое время суток воздух в Татарстане прогреется до -7, -12 градусов (в столице РТ – до -7, -9 градусов).