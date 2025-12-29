На Новый год в РТ спокойная зимняя погода придет на смену метелям и сильному ветру

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В первый день нового, 2026 года в Татарстане неустойчивая погода с метелями и сильным ветром сменится спокойной и более холодной. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

В последние дни 2025 года погодные условия на территории республики будут определять западный циклон и его атмосферные фронты.

Завтра, 30-го числа, в регионе прогнозируется небольшой снег. Температура воздуха составит от 9 до 14 градусов ниже нуля ночью (в северных районах – до -19 градусов при прояснениях) и от -7 до -12 градусов – днем.

В среду, 31 декабря, атмосферный фронт западного циклона принесет в Татарстан ухудшение погодных условий. Будет идти небольшой и умеренный снег, местами разыграются метели, в светлое время суток будет дуть ветер силой до 15 м/с. В ночные часы по республике ожидается от -9 до -14 градусов, в дневные – потеплеет до -3, -8.

В четверг, 1 января, в регионе установится спокойная зимняя погода. Временами будет возможен небольшой снег. В новогоднюю ночь прогнозируется от -9 до -14 градусов (местами при прояснениях – до -17), днем температурный фон поднимется до -7, -12 градусов.

Согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу, 2 января, характер погоды в Татарстане существенно не изменится. Местами вероятен небольшой снег. Температура воздуха в дневные часы составит от -9 до -14 градусов.

Но уже в субботу, 3 января, при прохождении фронтальных разделов северо-западного циклона в республике ожидаются снег, метели и сильный ветер. Днем станет немного теплее – прогнозируется от -6 до -11 градусов.