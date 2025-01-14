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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане ожидаются слабые метели и до 6 градусов мороза
Сегодня, 14 января, в Татарстане произойдет небольшое понижение температурного фона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Небо над республикой останется облачным. Утром продолжит идти небольшой, а местам и умеренный снег. Днем — небольшой снег. Кроме того, кое-где, включая Казань, вероятны слабые метели.
Прогнозируется юго-западный ветер силой от 6 до 11 м/с. В светлое время суток местами по региону, в том числе в столице РТ, он будет усиливаться порывами до 14 м/с. На дорогах образуется гололедица.
В дневные часы температура воздуха по Татарстану составит от -1 до -6 градусов (в Казани — от -2 до -4 градусов).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что к Крещению аномальное тепло сменится в республике умеренно морозной погодой.
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