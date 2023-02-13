В Татарстане ожидаются слабые метели и до 1 градуса ниже нуля

Завтра, 14 февраля, благодаря влиянию циклона в Татарстане сохранится достаточно теплая, но при этом снежная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. По всему региону, включая Казань, прогнозируется небольшой снег, местами возможны слабые метели.

Будет дуть умеренный южный и юго-восточный ветер. На дорогах сохранится гололедица, отмечают синоптики.

Температура воздуха ночью составит от -5 до -10 градусов (в столице РТ — от -7 до -9 градусов). Днем воздух прогреется до 1–6 градусов ниже нуля (в Казани — до -4, -6).

Как ранее сообщал «Татар-информ», по прогнозу республиканских метеорологов к концу недели в Татарстане вновь похолодает до 20 градусов мороза.