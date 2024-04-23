В Татарстане ожидаются сильный ветер, град и 28-градусная жара

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Во вторник на территории Татарстана прогнозируются дожди, грозы, а днем — ливни и град. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Ожидается сильный ветер, местами его порывы будут достигать 15-20 м/с, днем — до 23 м/с. По данным синоптиков, непогода ожидается в период до 22.00 вторника.

Столбики термометров ночью покажут от 11 до 16 градусов, днем воздух прогреется до 23-28. На западе будет прохладнее — от 17 до 22.