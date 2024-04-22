В среду аномально жаркая погода в Татарстане отступит — ожидаются ливни и град

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

В среду аномальная жара в Татарстане отступит — температурный фон заметно снизится. В Гидрометцентре Татарстана рассказали, какая погода ожидает татарстанцев на этой неделе.

Сегодня вечером, во вторник и среду метеоусловия будет формироваться под влиянием активного атмосферного фронта. Поэтому в понедельник в конце дня и вечером местами на западе региона ожидаются кратковременные дожди с грозами и сильный ветер 15-20 метров в секунду.

Во вторник местами прогнозируются кратковременные дожди, грозы, днем локально ливни и град. Ветер будет усиливаться до 15-20 метров в секунду, днем местами порывы будут достигать 23 метров в секунду. В ночные часы столбик термометра будет показывать от +11 до +16 градусов, днем — от +23 до +28, на западе — от +17 до +22.

В среду влияние атмосферного фронта на погодные условия сохранится: ночью на большей территории республики и днем преимущественно в восточных районах пройдут кратковременные дожди, локально ливни. В отдельных районах возможны грозы, град, сильный ветер до 20 метров в секунду, ночью местами до 23 метров в секунду. Температурный фон заметно снизится: ночью ожидается от +8 до +13 градусов, днем — от +15 до +20.

В четверг в тыловой части циклона местами пройдет кратковременный дождь, ночью столбик термометра будет показывать от +8 до +3 градусов, днем не будет выше +19.

В пятницу республика будет располагаться на юго-западной периферии антициклона, вероятность осадков небольшая, в субботу местами пройдет кратковременный дождь. В дневные часы воздух будет прогреваться до +21 градуса.