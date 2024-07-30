В Татарстане ожидаются сильные дожди и потепление до +27 градусов

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня, 30 июля, в Татарстане ожидается неустойчивая погода, но температурный фон при этом поднимется. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой сохранится переменная облачность. Под влиянием западного циклона и его атмосферных фронтов в регионе, включая Казань, будут идти дожди, днем местами сильные.

Утром кое-где сохранится опустившийся ночью туман. Кое-где, в том числе в столице РТ, вероятны грозы. Юго-западный ветер силой от 6 до 11 м/с местами будет на короткое время усиливаться до 15–17 м/с (в Казани — только до 14 м/с).

После ночных 12–17 градусов тепла в светлое время суток воздух прогреется до +22, +27 градусов (в столице республики — до +24, +26 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на этой неделе в Татарстане ожидается неустойчивая погода с дождями и грозами.