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На этой неделе в Татарстане ожидается неустойчивая погода с дождями и грозами
Вплоть до выходных в Татарстане установится неустойчивая погода с дождями и грозами. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.
Во вторник, среду и четверг, 30, 31 июля и 1 августа, республика окажется под влиянием западного циклона и его атмосферных фронтов. В большинстве районов будут идти небольшие и умеренные дожди, завтра днем местами они будут сильными. Кое-где вероятны грозы и кратковременные усиления ветра до 15–17 м/с.
По ночам столбики термометров будут опускаться до 11–17 градусов выше нуля. В светлое время суток 30 июля ожидается от +22 до +27 градусов, в последующие двое суток в дневные часы воздух будет прогреваться только до 19–24 градусов тепла.
Согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу и субботу, 2 и 3 августа, регион будет находиться в тыловой части циклона. Временами прогнозируются дожди, местами — грозы и сильный ветер. В ночные часы температурный фон будет понижаться до +10, +15 градусов, в дневные — подниматься до 19–24 градусов тепла.
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