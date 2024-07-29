На этой неделе в Татарстане ожидается неустойчивая погода с дождями и грозами

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Вплоть до выходных в Татарстане установится неустойчивая погода с дождями и грозами. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Во вторник, среду и четверг, 30, 31 июля и 1 августа, республика окажется под влиянием западного циклона и его атмосферных фронтов. В большинстве районов будут идти небольшие и умеренные дожди, завтра днем местами они будут сильными. Кое-где вероятны грозы и кратковременные усиления ветра до 15–17 м/с.

По ночам столбики термометров будут опускаться до 11–17 градусов выше нуля. В светлое время суток 30 июля ожидается от +22 до +27 градусов, в последующие двое суток в дневные часы воздух будет прогреваться только до 19–24 градусов тепла.

Согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу и субботу, 2 и 3 августа, регион будет находиться в тыловой части циклона. Временами прогнозируются дожди, местами — грозы и сильный ветер. В ночные часы температурный фон будет понижаться до +10, +15 градусов, в дневные — подниматься до 19–24 градусов тепла.