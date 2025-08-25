В Татарстане ожидаются сильные дожди и грозы, температурный фон понизится

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня, 25 августа, в Татарстане сохранятся неустойчивые погодные условия, на смену аномальному теплу придет понижение температурного фона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. По всему региону ожидаются кратковременные дожди, местами сильные. В отдельных районах, но не в Казани, возможны грозы.

Юго-западный ветер силой от 6 до 11 м/с местами будет усиливаться порывами до 15–20 м/с (в столице РТ – лишь до 18 м/с).

Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью от 13,9 до 17,1 м/с называется крепким, от 17,2 до 20,7 м/с – очень крепким.

После достаточно теплой ночи днем в Татарстане столбики термометров поднимутся лишь до 19–24 градусов тепла (в Казани – до +19, +21 градуса).