В Татарстане ожидаются сильные дожди и грозы

Завтра, 11 мая, в Татарстане сохранится достаточно прохладная и влажная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным, днем — с прояснениями. Прогнозируются дожди, ночью и утром местами (включая Казань) сильные. В отдельных районах вероятны грозы.

Ветер со временем поменяет направление с северо-восточного на юго-западное. Иногда он будет усиливаться до 15–20 м/с, отмечают синоптики.

Температура воздуха по республике в ночные часы составит от 6 до 11 градусов тепла, в столице Татарстана — от 8 до 10 градусов. В светлое время суток воздух прогреется до +9, +14 градусов (в Казани — до +12, +14).

Согласно предварительным данным метеорологов, дожди на территории региона продлятся до конца недели.