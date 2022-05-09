Синоптики Татарстана прогнозируют дожди до конца недели

Гидрометцентр РТ составил прогноз погоды на несколько дней. До субботы в республике ожидается дождливая погода.

Во вторник, 10 мая, Татарстан окажется под влиянием циклона и его атмосферных фронтов. В большинстве районов ожидается дождь. Ночью температура воздуха будет колебаться от +5˚С до +10˚С. Днем термометры покажут 10-15 градусов тепла.

Неустойчивая погода сохранится и в среду, 11 мая. Синоптики предупредили о дожде и сильном ветре до 15-18 м/с. Ночью температура воздуха составит от +4˚С до +9˚С. Днем воздух прогреется до 9-14 градусов выше нуля.

В четверг, 12 мая, местами сохранится небольшой дождь. Ночью похолодает до 2-7 градусов Цельсия. Днем она составит от +11˚С до +16˚С.

По предварительному прогнозу, дожди сохранятся в пятницу и субботу. Температуры составят в ночные часы +5..+10˚С, днем 13 мая +12..+17°˚С, 14 мая +14..+19°˚С.