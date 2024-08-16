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В Татарстане ожидаются потепление и отступление дождей
В конце этой недели Татарстане ожидается потепление, а в начале следующей — преимущественно сухая погода. Таким прогнозом на ближайшие дни поделился Гидрометцентр РТ.
Сегодня и завтра, 16 и 17 августа, в регионе ожидаются небольшие и умеренные дожди, а также северо-западный ветер. В пятницу он может усилиться до 15-17 м/с. Ночами столбики термометров не покажут более 8-14 градусов. Днем 16 августа прогнозируется от 14 до 19 градусов, в субботу будет теплее — от 18 до 23.
18 августа, сообщают синоптики, циклон отступит дальше на восток, однако после кратковременного влияния гребня повышенного давления с запада подойдет атмосферный фронт. Тем не менее характер погоды не понесет серьезных изменений — вновь ожидаются небольшие дожди. Ночью столбики термометров покажут от 10 до 15 градусов, днем поднимутся до 19-24.
Предварительно, в начале новой недели температурный фон еще немного повысится — в светлое время суток температуры воздуха будут держаться в пределах 20-25 градусов. 19 августа пройдут небольшие дожди, однако во вторник преимущественно без осадков.
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