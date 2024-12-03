Автомобилистам в Татарстане напомнили о мерах безопасности в гололед

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Сегодня вечером и завтра, 4 декабря, в Татарстане прогнозируют туман и сильную гололедицу на дорогах. В этой связи сотрудники республиканской Госавтоинспекции призвали водителей к соблюдению мер предосторожности.

При движении на автомобиле в условиях плохой погоды следует воздержаться от опасных маневров, в особенности связанных с выездом на встречную полосу. Скорость движения должна соответствовать конкретным погодным и дорожным условиям.

В ведомстве также указали, что управление автомобилем на обледенелой дороге связано с повышенным риском, поэтому некоторые водители предпочитают воспользоваться общественным транспортом. Остальные автовладельцы проявляют особую осторожность, следя за скоростью движения и избегая резких маневров.