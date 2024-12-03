news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 3 декабря 2024 17:58

Автомобилистам в Татарстане напомнили о мерах безопасности в гололед

Скопировать ссылку
Автомобилистам в Татарстане напомнили о мерах безопасности в гололед
Фото: © «Татар-информ»

Сегодня вечером и завтра, 4 декабря, в Татарстане прогнозируют туман и сильную гололедицу на дорогах. В этой связи сотрудники республиканской Госавтоинспекции призвали водителей к соблюдению мер предосторожности.

При движении на автомобиле в условиях плохой погоды следует воздержаться от опасных маневров, в особенности связанных с выездом на встречную полосу. Скорость движения должна соответствовать конкретным погодным и дорожным условиям.

В ведомстве также указали, что управление автомобилем на обледенелой дороге связано с повышенным риском, поэтому некоторые водители предпочитают воспользоваться общественным транспортом. Остальные автовладельцы проявляют особую осторожность, следя за скоростью движения и избегая резких маневров.

#гололед на дорогах
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100