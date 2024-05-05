В Татарстане ожидаются небольшой дождь и сильный ветер

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Сегодня в Татарстане обещают облачную погоду с прояснениями, днем местами пройдет небольшой дождь. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Будет дуть западный, юго-западный ветер: ночью 5-10 метров в секунду, днем — 7-12, местами порывы будут достигать 20 метров в секунду. Днем ожидается от +7 до +12 градусов.

Ранее синоптики предупредили о заморозках в ночное и утреннее время.