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Общество 5 мая 2024 06:07

В Татарстане ожидаются небольшой дождь и сильный ветер

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В Татарстане ожидаются небольшой дождь и сильный ветер
Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

Сегодня в Татарстане обещают облачную погоду с прояснениями, днем местами пройдет небольшой дождь. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Будет дуть западный, юго-западный ветер: ночью 5-10 метров в секунду, днем — 7-12, местами порывы будут достигать 20 метров в секунду. Днем ожидается от +7 до +12 градусов.

Ранее синоптики предупредили о заморозках в ночное и утреннее время.

#дождь #ветер
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