Руc Тат
16+
Общество 5 декабря 2025 06:00

В Татарстане ожидаются небольшие осадки, туман и до 2 градусов тепла

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня, 5 декабря, в Татарстане сохранится установившаяся ранее аномально теплая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Местами, включая Казань, прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя и мороси. Утром в отдельных районах сохранится опустившийся ночью туман.

Будет дуть западный и юго-западный ветер силой от 5 до 10 м/с. На отдельных участках дорог может образоваться гололедица.

После ночи с отрицательными температурами днем воздух в регионе прогреется до -2, +2 градусов (в столице РТ – до -1, +1 градуса).

По прогнозу метеорологов, зимние морозы сменят аномальное тепло на территории Татарстана на следующей неделе.

#прогноз погоды #прогноз погоды в татарстане #гидрометцентр рт #туман
