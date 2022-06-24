В Татарстане ожидаются небольшие дожди, туман и сильный ветер

Завтра, 25 июня, в Татарстане сохранится установившаяся ранее неустойчивая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность. Ночью существенные осадки маловероятны, днем местами, преимущественно на востоке региона, пройдут небольшие дожди.

Кроме того, кое-где в ночные и утренние часы опустится туман. Будет дуть умеренный северный и северо-западный ветер. В светлое время суток он временами будет усиливаться до 16 м/с, отмечают синоптики.

Температура воздуха по региону в темное время суток составит от +9 до +14 градусов (в Казани — от +12 до +14). В дневные часы воздух прогреется до 22–27 градусов тепла (в Казани — до +25, +27).

Согласно предварительным данным метеорологов, на следующей неделе в Татарстане вероятно понижение температурного фона.