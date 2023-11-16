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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане ожидаются небольшие дожди, мокрый снег, туман и гололедица
Сегодня, 16 ноября, в Татарстане продолжится понижение температурного фона. Прогнозируется ухудшение погодных условий, предупреждает Гидрометцентр РТ.
Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Местами, но не в Казани, вероятны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Кое-где, но не в столице РТ, опустится туман.
Будет дуть юго-западный ветер силой от 4 до 9 м/с, который со временем поменяет направление на северо-западное. Ночью и утром на отдельных участках дорог, в том числе в Казани, возможно образование гололедицы, отмечают синоптики.
Температура воздуха по Татарстану в светлое время суток составит от 1 до 3 градусов тепла (в столице региона — также от +1 до +3 градусов), информируют метеорологи.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на этой неделе в республику придет похолодание.
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