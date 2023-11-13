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К концу недели в Татарстане похолодает до −7
В течение недели в Татарстане постепенно начнет холодать. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Завтра, 14 ноября, республика еще будет располагаться в тыловой части циклона. Ожидаются небольшие дожди и порывистый ветер. Ночью столбики термометров покажут от 2 до 5 градусов, а днем — от 4 до 8.
На следующий день циклон отступит. Осадки маловероятны, лишь на востоке ночью возможен небольшой дождь. Начнется понижение температур: от 0 до 3 градусов в ночные часы и от 2 до 5 в дневное время.
16 ноября местами прогнозируются дождь и мокрый снег. Ночью температуры опустятся ниже 0: от −2 до +2, а днем поднимутся не выше 1–4 градусов со знаком плюс.
Предварительно, в пятницу, 17 ноября, ночью местами пройдет небольшой мокрый снег. Прогнозируется от −3 до +2 градусов. 18 ноября столбики термометров вновь опустятся ниже предыдущих отметок: от −2 до −7 ночью, однако днем ожидается от 0 до +5.
Кроме того, синоптики предупреждают татарстанцев о гололедице на дорогах.
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