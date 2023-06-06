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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане ожидаются небольшие дожди и до 24 градусов тепла
Завтра, 7 июня, в Татарстане сохранятся прежние погодные условия, установившиеся под влиянием гребня антициклона. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.
В небе над республикой ожидается переменная облачность. Ночью существенные осадки маловероятны. Днем местами, включая Казань, пройдут кратковременные дожди.
Северо-западный ветер силой от 5 до 10 м/с в светлое время суток иногда будет усиливаться порывами до 15 м/с (в столице РТ — до 13 м/с).
Ночью температура воздуха по Татарстану составит от 7 до 12 градусов выше нуля (в Казани — от +10 до +12). В дневные часы воздух прогреется до 19–24 градусов тепла (в столице РТ — до +20, +22).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что татарстанцев на этой неделе ожидает прохладная погода с малым количеством осадков.
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