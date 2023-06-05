Татарстанцев ожидает прохладная погода с малым количеством осадков

На этой неделе в Татарстане прогнозируется прохладная погода с малым количеством осадков. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра республики.

Во вторник и среду под влиянием гребня антициклона в ночные часы ожидается от +6 до +12 градусов, днем — от +19 до +24. На преобладающей территории региона осадков не будет, дождь пройдет лишь днем 6 июня на юго-востоке РТ.

В четверг, 8 июня, ночью в основном без осадков, столбик термометра будет показывать от +7 до +12 градусов. Утром и днем при прохождении атмосферного фронта ожидается небольшой дождь, местами с грозой и сильным ветром, воздух может прогреться до +24 градусов.

В последующие двое суток метеоусловия не изменятся. 9 июня есть небольшая вероятность дождя, 10-го — дождь пройдет местами. Максимальные температуры воздуха составят 18-23 градуса тепла.