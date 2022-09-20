В Татарстане ожидаются небольшие дожди и до +22 градусов

Завтра, 21 сентября, в Татарстане сохранится достаточно теплая погода. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Местами будут идти небольшие дожди, однако на северо-западе региона, включая Казань, они маловероятны. При этом ночью и утром кое-где опустится туман.

Прогнозируется умеренный юго-западный ветер, который впоследствии поменяет направление на северо-восточное, отмечают синоптики.

Температура воздуха по Татарстану в ночные часы составит от 4 до 9 градусов выше нуля, на востоке — до +13, в столице региона — от +6 до +8. Днем потеплеет до +17, +22 градусов (в Казани — до +17, +19).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по данным метеорологов теплая погода и дожди сохранятся в республике до конца недели.