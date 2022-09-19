Теплая погода и дожди сохранятся в РТ до конца недели

До конца недели в Татарстане прогнозируется умеренно теплая погода с дождями. Таким прогнозом поделился Гидрометцентр РТ.

Так, завтра, как сообщал «Татар-информ», в республике пройдут грозы, дожди, а порывы ветра могут достигать 20 м/с.

В среду и четверг вновь прогнозируются дожди. Температуры воздуха ночью 21 сентября составят от 4 до 9 градусов, на востоке — до 13, а 22-го числа — от 7 до 12. В светлое время суток оба дня ожидается от 16 до 21 градуса.

Предварительно, в субботу и воскресенье сохранится теплая погода с небольшими дождями. Ночами столбики термометров поднимутся до 7–12 градусов, днем 23 сентября — до 14–19, а 24-го числа — до 16–21.