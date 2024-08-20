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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане ожидаются небольшие дожди, грозы и до +26 градусов
Сегодня, 20 августа, в Татарстане прогнозируется теплая, но неустойчивая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
В небе над республикой сохранится переменная облачность. Днем местами, включая Казань, пройдут небольшие дожди. Возможны грозы. Утром кое-где, включая столицу РТ, сохранится опустившийся ночью туман.
Западный и юго-западный ветер скоростью от 5 до 10 м/с в светлое время суток местами будет усиливаться порывами до 14 м/с (но не на территории Казани).
После ночной прохлады (от 9 до 14 градусов выше нуля) в дневные часы воздух в Татарстане прогреется до 21–26 градусов тепла (в столице республики — до +22, +24 градусов).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в регионе до конца недели установится теплая погода, возможны дожди.
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