В Татарстане до конца недели установится теплая погода, возможны дожди

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На этой неделе в Татарстане установится достаточно теплая и комфортная, несмотря на вероятные дожди, погода. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

В ночь на вторник, 20 августа, осадки маловероятны, в отдельных районах республики опустится туман. Днем при прохождении атмосферного фронта местами пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Температура воздуха составит от 9 до 14 градусов тепла в темное время суток и от 21 до 26 градусов — в светлое.

В среду, 21 августа, в регионе вновь ожидаются небольшие дожди: ночью повсеместно, днем — в основном на востоке. Столбики термометров будут показывать от +12 до +17 градусов в ночные часы и от +19 до +24 — в дневные.

В четверг и пятницу, 22-го и 23-го числа, погоду в Татарстане будет определять пришедший с запада антициклон. Соответственно, вероятность осадков невелика. Ночью и утром кое-где возможен туман. Ночи вновь станут прохладнее — от +8 до +13 градусов. Впрочем, днем воздух будет прогреваться до 19–25 градусов тепла.

Согласно предварительным данным метеорологов, «в субботу [24 августа] к республике подойдет атмосферный фронт северо-западного циклона». Этот же циклон продолжит влиять на Татарстан и в воскресенье, 25-го числа. Будут идти небольшие и умеренные дожди. В светлое время суток столбики термометров поднимутся до +19, +24 градусов.

Подробнее о погоде в конце лета и осенью читайте в материале «Татар-информа» «Может случиться жара под 30 градусов»: когда наступит бабье лето в Татарстане.