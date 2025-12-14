news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 14 декабря 2025 06:00

В Татарстане ожидаются метели, штормовой ветер и до 14 градусов мороза

Читайте нас в
Телеграм
В Татарстане ожидаются метели, штормовой ветер и до 14 градусов мороза
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня, 14 декабря, в Татарстане установится влажная и при этом морозная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Местами прогнозируется небольшой (в том числе в Казани) и умеренный снег, на востоке региона – сильный. Кое-где, включая столицу РТ, разыграются метели с ухудшением видимости до 500–1000 метров и даже менее.

Северный и северо-западный ветер силой от 9 до 14 м/с местами будет усиливаться порывами до 17–22 м/с. Впрочем, в Казани сила этих порывов не превысит 17 м/с.

По шкале Бофорта ветер силой от 13,9 до 17,1 м/с называется крепким, от 17,2 до 20,7 м/с – очень крепким, а от 20,8 до 24,4 м/с – штормовым.

Помимо прочего, на дорогах Татарстана образуются снежные заносы и гололедица.

После ночных 11–16 градусов мороза днем воздух в регионе прогреется лишь до -9, -14 градусов (в столице республики – до -10, -12 градусов).

читайте также
На Татарстан обрушатся метели с ухудшением видимости до 500 метров и штормовой ветер
На Татарстан обрушатся метели с ухудшением видимости до 500 метров и штормовой ветер
#прогноз погоды #прогноз погоды в татарстане #гидрометцентр рт #штормовой ветер #снег и метель #метель
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Земляки о гибели главы Шереметьевского сельского поселения: «Мы осиротели»

Земляки о гибели главы Шереметьевского сельского поселения: «Мы осиротели»

13 декабря 2025
Кейс Минниханова в Дубае, выбор «Татспиртпрома» и триггер для Путина: акценты недели

Кейс Минниханова в Дубае, выбор «Татспиртпрома» и триггер для Путина: акценты недели

13 декабря 2025