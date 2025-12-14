В Татарстане ожидаются метели, штормовой ветер и до 14 градусов мороза
Сегодня, 14 декабря, в Татарстане установится влажная и при этом морозная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Местами прогнозируется небольшой (в том числе в Казани) и умеренный снег, на востоке региона – сильный. Кое-где, включая столицу РТ, разыграются метели с ухудшением видимости до 500–1000 метров и даже менее.
Северный и северо-западный ветер силой от 9 до 14 м/с местами будет усиливаться порывами до 17–22 м/с. Впрочем, в Казани сила этих порывов не превысит 17 м/с.
Помимо прочего, на дорогах Татарстана образуются снежные заносы и гололедица.
После ночных 11–16 градусов мороза днем воздух в регионе прогреется лишь до -9, -14 градусов (в столице республики – до -10, -12 градусов).