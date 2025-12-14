В Татарстане ожидаются метели, штормовой ветер и до 14 градусов мороза

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня, 14 декабря, в Татарстане установится влажная и при этом морозная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Местами прогнозируется небольшой (в том числе в Казани) и умеренный снег, на востоке региона – сильный. Кое-где, включая столицу РТ, разыграются метели с ухудшением видимости до 500–1000 метров и даже менее.

Северный и северо-западный ветер силой от 9 до 14 м/с местами будет усиливаться порывами до 17–22 м/с. Впрочем, в Казани сила этих порывов не превысит 17 м/с.

По шкале Бофорта ветер силой от 13,9 до 17,1 м/с называется крепким, от 17,2 до 20,7 м/с – очень крепким, а от 20,8 до 24,4 м/с – штормовым.

Помимо прочего, на дорогах Татарстана образуются снежные заносы и гололедица.

После ночных 11–16 градусов мороза днем воздух в регионе прогреется лишь до -9, -14 градусов (в столице республики – до -10, -12 градусов).