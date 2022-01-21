В Татарстане ожидаются метели, снежные заносы и до 20 градусов мороза

Завтра, 22 января, в Татарстане ожидается достаточно морозная и при этом влажная погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Ночью местами прогнозируется небольшой снег, днем — снег. Кроме того, утром и днем в отдельных районах, включая Казань, вероятны метели.

Умеренный юго-восточный ветер в утренние и дневные часы временами будет усиливаться порывами до 16 м/с. На дорогах образуется гололедица, в светлое время суток местами возникнут снежные заносы, отмечают синоптики.

Температура воздуха по региону в ночные часы составит от -9 до -14 градусов, при прояснениях — от 15 до 20 градусов мороза. В дневные часы воздух прогреется до 5–10 градусов ниже нуля (в Казани — до -6, -8 градусов).

Согласно предварительным данным метеорологов, в последующие дни на территории Татарстана сохранится умеренно морозная погода. В воскресенье, 23 января, еще возможны метели и снежные заносы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ГИБДД призывает татарстанских водителей быть осторожнее на дороге в надвигающуюся непогоду.