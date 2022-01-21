ГИБДД призывает водителей из РТ быть осторожнее на дороге в надвигающуюся непогоду

По прогнозам синоптиков, в предстоящие выходные на территории Татарстана ожидаются сильная метель с ухудшением видимости до тысячи метров, сильный ветер, а также гололедица и снежные заносы на дорогах.

В связи с этим республиканская Госавтоинспекция напоминает об основных мерах безопасности на дороге во время непогоды. Водители должны руководствоваться безопасной, а не максимально разрешенной скоростью, а также воздержаться от опасных маневров, как, например, выезд на встречку. В салоне авто все должны быть пристегнуты, а дети перевозиться в автокресле на заднем сиденье до 7 лет и на переднем – до 12 лет.

Пешеходы также должны быть внимательнее в непогоду: дорогу нужно переходить только по зебре и на зеленый свет, в темное время суток необходимо носить световозвращающие элементы на одежде.

ГИБДД РТ призывает всех водителей и пешеходов быть крайне осторожными и соблюдать правила дорожного движения.