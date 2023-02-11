В Татарстане ожидаются метели с ухудшением видимости и порывистый ветер

Завтра, 12 февраля, в Татарстане сохранится достаточно теплая, но снежная и ветреная погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным. По всему региону будет идти небольшой снег (ночью местами). Утром и днем в отдельных районах, включая Казань, вероятны метели ухудшением видимости до одного-двух километров.

Умеренный южный и юго-западный ветер временами (в утренние и дневные часы) будет усиливаться порывами до 15–17 м/с. На дорогах сохранится гололедица, отмечают синоптики.

Температура воздуха в ночные часы составит от -6 до -11 градусов (в столице РТ — от -6 до -8 градусов). В светлое время суток воздух прогреется до 3–8 градусов ниже нуля (в Казани — до -4, -6).

Как ранее сообщал «Татар-информ», в начале следующей недели в Татарстане под влиянием циклонов продолжит идти снег и сохранится вероятность метелей.