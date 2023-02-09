К концу недели циклон принесет в Татарстан снег и метели

На выходных в Татарстане под воздействием пришедшего с запада циклона вновь изменятся погодные условия. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

В субботу, 11 февраля, погоду на территории республики будет определять антициклон. Несмотря на это, местами пройдет небольшой снег. Ожидается умеренный южный и юго-западный ветер. Температура воздуха составит от -8 до -13 градусов ночью и от -3 до -8 — днем.

В ночь на воскресенье, 12 февраля, вероятность осадков по-прежнему будет невелика. Однако в светлое время суток к региону приблизится атмосферный фронт западного циклона, который принесет с собой небольшой снег. Местами также возможны метели. Прогнозируется умеренный южный ветер. Температурный фон, впрочем, останется прежним — от -8 до -13 градусов в ночные часы и от -3 до -8 градусов в дневные.

Согласно предварительным данным метеорологов, в понедельник и вторник, 13 и 14 февраля, на погодные условия в Татарстане продолжат влиять смещающиеся с запада циклоны и их атмосферные фронты. Временами возможен снег, а также метели. «Температурный режим существенно не изменится», — уточняют синоптики.