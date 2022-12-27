Туман и до 19 градусов мороза ожидаются в среду в Татарстане

Завтра, 28 декабря, на территории Татарстана ожидается облачная погода без существенных осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

С вечера 27 декабря и до утра 28-го числа в республике ожидается туман. Ночью температуры воздуха составят от -10 до -15 градусов, местами похолодает до -19. Днем столбики термометров не поднимутся выше 7–12 градусов ниже нуля.

Синоптики предупреждают также о гололедице и слабом юго-восточном, восточном ветре.