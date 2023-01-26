В Татарстане ожидаются метели, мокрый снег и гололед

Завтра, 27 января, в Татарстане сохранится умеренно морозная, но при этом влажная погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Местами будет идти небольшой снег и мокрый снег. В отдельных районах возможны слабые метели, кое-где ночью вероятен гололед (речь идет в том числе и о Казани).

Прогнозируется умеренный до сильного юго-западный ветер, временами ожидаются порывы до 16 м/с. На дорогах образуется гололедица, отмечают синоптики.

Температура воздуха по региону в ночные и утренние часы составит от -5 до -10 градусов (в столице РТ — от -5 до -7). Днем воздух прогреется до -3, -8 градусов (в Казани — до 3–5 градусов ниже нуля).

Как сообщал ранее «Татар-информ», по предварительным данным метеорологов умеренные морозы сохранятся в Татарстане до конца недели.