Умеренные морозы сохранятся в Татарстане до конца недели

В ближайшие дни в Татарстане сохранится умеренно-морозная погода. До четверга осадков не ожидается, однако затем местами прогнозируется небольшой снег. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что во вторник ожидается до −25 градусов, ночью и утром на республику опустится туман.

Ночью 25 января температуры воздуха составят от −12 до −17 градусов, местами до −22. Днем ожидается от −5 до −10 градусов. Осадки маловероятны.

В четверг погода будет более теплой из-за близости атмосферного фронта. Днем местами пройдет снег, температуры воздуха достигнут 2–7 градусов ниже нуля. Ночью прогнозируется от −8 до −13 градусов, при прояснениях — до −17.

«По предварительному прогнозу Гидрометцентра Республики Татарстан, в последующие двое суток, 27 и 28 января, в республике местами пройдет небольшой снег. Погода будет умеренно-морозной: ночью −11...-16°, местами до −20°, в дневные часы от −5 до −10°», — отмечается в сообщении.