Снег, метель и гололедица ожидаются в Татарстане 26 декабря

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане в пятницу, 26 декабря, ожидается облачная погода с прояснениями ночью. По данным Гидрометцентра РТ, местами прогнозируется небольшой и мокрый снег, в отдельных районах возможны метель и гололед.

Ветер юго-западный, южный 6-11 м/с, местами порывами до 15 м/с.

Ночная температура воздуха составит -8…-13°С, на востоке республики -15…-20°С, при прояснениях местами до -23°С. К утру столбики термометров поднимутся до -6…-11°С. Днем ожидается -4…-9°С.

На дорогах прогнозируется гололедица, местами сильная, водителей просят быть внимательными.