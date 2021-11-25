В Татарстане ожидаются метели и до 1 градуса тепла

Завтра, 26 ноября, в Татарстане сохранится достаточно теплая погода, возвратившаяся в республику вместе с циклоном. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над регионом будет облачным с прояснениями. Местами прогнозируется небольшой снег, днем — с мокрым снегом. Кроме того, в дневные часы кое-где, включая Казань, вероятны слабые метели.

Умеренный юго-западный ветер в светлое время суток иногда будет усиливаться до 15–18 м/с. На дорогах образуется гололедица, отмечают синоптики.

Температура воздуха по республике ночью составит от 3 до 8 градусов ниже нуля, при прояснениях — до 11 градусов мороза. Днем воздух прогреется до -3, +1 градуса (в Казани — от -1 до +1).

Согласно предварительным данным метеорологов, на выходных, 27 и 28 ноября, в Татарстане сохранится достаточно влажная, пасмурная и теплая погода.