В Татарстане ожидаются метель и потепление до 0 градусов

19 января в Татарстане вновь ожидаются метель, снежные заносы и сильный ветер. Его порывы по республике могут достигать 15–20 м/с, в Казани — до 18 м/с, сообщает Гидрометцентр РТ.

Во время метели видимость на дорогах ухудшится до 1–2 километров. На дорогах возможны гололедица, снежные заносы и снежная каша.

Ночью температура воздуха составит от −7 до −2 градусов, днем потеплеет до −5–0 градусов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что снег и сильные метели сохранятся в Татарстане до конца недели.